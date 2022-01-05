У резиденции президента в Алма-Ате раздались выстрелы

Звуки выстрелов раздались в районе резиденции президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева в Алма-Ате. Об этом в среду, 5 января, со ссылкой на собственного корреспондента пишет РИА Новости.

Комендант Алма-Аты, начальник городского департамента полиции Канат Таймерденов заявил, что город подвергся атакам экстремистов и радикалов.

Протесты против резкого роста цен на газ начались 2 января в Мангистауской области Казахстана. Уже через два дня — 4 января — на площади Республики в Алма-Ате начались столкновения протестующих с силовиками, беспорядки начались и в других городах страны. Президент Казахстана утром 5 января принял отставку правительства, в Алма-Ате, а также Алматинской и Мангистауской областях действует режим ЧП до 19 января.

Первый замглавы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что Россия в случае необходимости готова оказать Казахстану любую помощь невоенного характера.