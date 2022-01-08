В США прокомментировали призыв России вывести ядерное оружие США из Европы

В Вашингтоне считают проблематичными призывы России вывести американское ядерное оружие из Европы. С таким заявлением выступила представитель Госдепартамента США высокого ранга на специальном телефонном брифинге. Ее слова приводит ТАСС.

По словам чиновницы, подобные призывы со стороны России «убрать ядерное оружие передового развертывания с территории стран-союзниц» не являются для США «чем-то новым» — в Вашингтоне такое «уже слышали».

«Мы в прошлом давали России понять, что они действительно проблематичны для США, и мы заявляли, что до тех пор, пока ядерное оружие существует, НАТО останется альянсом, обладающим ядерным оружием», — заявила представитель Госдепа.

10 января начнутся переговоры России и США в Женеве. 12 января состоится встреча Совет Россия — НАТО в Брюсселе, а 13 января — заседание постоянного совета ОБСЕ в Вене. По словам представителя Госдепартамента, Россия и США в ходе переговоров будут обсуждать вопросы двустороннего характера — изложат друг другу свои «предложения и лежащие в их основе обеспокоенности».