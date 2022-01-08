Раскрыты подробности задержания корреспондента RT в Казахстане

Внештатного корреспондента российского телеканала Russia Today Станислава Обищенко задержали военные, когда он вместе с командой снимал военную технику на площади Республики в Алма-Ате. Об сообщает Telegram-канал «RT на русском» со ссылкой на продюсера телеканала Михаила Краснова.

«Команда приехала из Нур-Султана в Алма-Ату, после чего отправились снимать несколько кадров в церкви и затем поехали на площадь Республики для подсъёма военной техники. Подъехала машина с военными, поставили на колени, пригрозили автоматами и заставили пройти в машину», — заявил Краснов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство уведомлено о задержании российского журналиста и разбирается в ситуации. Генконсульство России в Казахстане сообщило, что оно контактирует с казахстанскими правоохранителями по задержанию Обищенко.

О задержании Обищенко стало известно 8 января. Уточнялось, что казахские военные провели жесткое задержание в отношении корреспондента Russia Today.