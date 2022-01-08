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В Казахстане задержали корреспондента российского телеканала

Внештатного корреспондента RT Станислава Обищенко задержали в Казахстане

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Внештатного корреспондента российского телеканала Russia Today (RT) Станислава Обищенко задержали в Казахстане. Об этом сообщается в Telegram-канале RT.

Подробности инцидента и причины задержания не приводятся. Telegram-канал WarGonzo уточняет, что оператор был «жестко задержан» казахстанскими военными в Алмата.

Ранее сообщалось, что официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обвинила правозащитников в нежелании помогать журналистам в Казахстане.

Протесты в республике начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими: митингующие требовали отставки правительства, проведения новых выборов, рассмотрения вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

К среде, 5 января, митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. На подавление выступлений была направлена армия. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой прислать войска для защиты страны от вооруженных банд. Жертвами столкновений стали как минимум 18 силовиков, несколько сотрудников СМИ и десятки протестующих, тысячи человек получили ранения.

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Варвара Кошечкина
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