Захарова обвинила правозащитников в нежелании помогать журналистам в Казахстане

Ни ОБСЕ, ни международные правозащитные организации не поинтересовались судьбой журналистов, пострадавших во время массовых беспорядков в Казахстане, и не оказали им реальной помощи. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По ее словам, отличительной особенностью казахских протестов стала «зашкаливающая степень агрессии» по отношению к прессе, целенаправленные атаки на представителей средств массовой информации, выполняющих свою работу на акциях. «Были фактически уничтожены офисы телеканалов "Казахстан", "Хабар", "Евразия", КТК, информагентства "Sputnik Казахстан". В момент нападения на редакцию в офисе находились сотрудники телеканала "Мир"», — написала Захарова.

Она назвала эти инциденты вопиющим нарушением прав журналистов, прямо обвинила ОБСЕ в нежелании заниматься этим вопросом и придавать огласку нападениям.

«Зачем же мы, страны-члены Организации, включая Казахстан, отчисляем миллионы долларов в бюджет ОБСЕ, в том числе на нужды "защиты свободы слова и журналистов", если эта организация ничем подобным в критический для журналистов в Казахстане момент не занимается?» — возмутилась спикер.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, рассмотрение вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

К среде, 5 января, митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. На подавление выступлений была направлена армия. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой прислать войска для защиты страны от вооруженных банд. Жертвами столкновений стали как минимум 18 силовиков, несколько сотрудников СМИ и десятки протестующих, тысячи человек получили ранения.