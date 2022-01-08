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В ОДКБ допустили увеличение числа миротворцев в Казахстане

Консультант ОДКБ Панарин заявил, что число миротворцев в Казахстане может быть увеличено
Игорь Панарин

Игорь Панарин. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Консультант Управления политического сотрудничества Секретариата ОДКБ Игорь Панарин в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» допустил увеличение числа миротворцев организации в Казахстане при необходимости.

«В случае необходимости они могут быть», — ответил Панарин на соответствующий вопрос.

8 января стало известно, что лидеры стран ОДКБ встретятся из-за ситуации с беспорядками в Казахстане. Об этом стало известно из телефонного разговора российского президента Владимира Путина с казахстанским лидером Касымом-Жомартом Токаевым. Согласие на очередную встречу уже дали премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Белоруссии Александр Лукашенко.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре люди начали требовать отставки правительства, проведения новых выборов, рассмотрения вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

Марина Совина
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