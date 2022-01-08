В Германии отказались вмешиваться в сертификацию «Северного потока-2»

Претендент на пост главы германской партии «Союз-90»/«зеленые», депутат бундестага Омид Нурипур в интервью журналу Der Spiegel заявил, что политическое объединение отказалось от намерения вмешиваться в процедуру сертификации оператора газопровода «Северный поток-2».

По мнению политика, «зависимость от российского газа является проблемой, которую усилили предыдущие правительства [ФРГ], в частности трубопроводом "Северный поток-2"». При этом Нурипур отметил, что «проекту очень сложно воспрепятствовать». «Мы всегда считали трубопровод ошибкой, но мы не можем политически вмешиваться в процедуру разрешения и нарушить законодательство», — сказал он. Нурипур отметил, что «зеленые» не могут нести ответственность за «принятые в прошлом ошибочные решения других» и не могут «исправить все, что ранее пошло не так».

Вместе с тем политик признал тот факт, что без российского газа Германия не сможет покрыть свои потребности в энергоресурсах. Он назвал настоящей проблемой то, что «с недавнего времени поставки газа не стали задерживаться и политизироваться».

Ранее Омид Нурипур выступил с инициативой рассмотреть возможность введения санкций против «Северного потока-2» в случае вторжения России на Украину.

29 декабря представитель министерства экономики Германии Сюзанна Унград сообщила, что не может рассказать о точных сроках запуска газопровода. «Разрешение на эксплуатацию уже получено. Речь идет про сертификацию. За это отвечает Федеральное сетевое агентство [ФРГ]», — заявила Унград.

Российский вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, 29 декабря назвал конец первого полугодия 2022 года самым поздним сроком завершения сертификации газопровода «Северный поток-2».