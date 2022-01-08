Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Германии отказались вмешиваться в сертификацию «Северного потока-2»

Депутат ФРГ Нурипур: «зеленые» не намерены вмешиваться в сертификацию «Северного потока-2»

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Претендент на пост главы германской партии «Союз-90»/«зеленые», депутат бундестага Омид Нурипур в интервью журналу Der Spiegel заявил, что политическое объединение отказалось от намерения вмешиваться в процедуру сертификации оператора газопровода «Северный поток-2».

По мнению политика, «зависимость от российского газа является проблемой, которую усилили предыдущие правительства [ФРГ], в частности трубопроводом "Северный поток-2"». При этом Нурипур отметил, что «проекту очень сложно воспрепятствовать». «Мы всегда считали трубопровод ошибкой, но мы не можем политически вмешиваться в процедуру разрешения и нарушить законодательство», — сказал он. Нурипур отметил, что «зеленые» не могут нести ответственность за «принятые в прошлом ошибочные решения других» и не могут «исправить все, что ранее пошло не так».

Материалы по теме:
Первый после Меркель. Новый канцлер Германии Шольц готов повернуть страну к социализму. Почему это не понравится немцам?
Первый после Меркель.Новый канцлер Германии Шольц готов повернуть страну к социализму. Почему это не понравится немцам?
9 декабря
«Газпром» и Евросоюз не могут договориться по поставкам газа и ценам. Чем это грозит России через несколько лет?
«Газпром» и Евросоюз не могут договориться по поставкам газа и ценам.Чем это грозит России через несколько лет?
17 ноября

Вместе с тем политик признал тот факт, что без российского газа Германия не сможет покрыть свои потребности в энергоресурсах. Он назвал настоящей проблемой то, что «с недавнего времени поставки газа не стали задерживаться и политизироваться».

Ранее Омид Нурипур выступил с инициативой рассмотреть возможность введения санкций против «Северного потока-2» в случае вторжения России на Украину.

29 декабря представитель министерства экономики Германии Сюзанна Унград сообщила, что не может рассказать о точных сроках запуска газопровода. «Разрешение на эксплуатацию уже получено. Речь идет про сертификацию. За это отвечает Федеральное сетевое агентство [ФРГ]», — заявила Унград.

Российский вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, 29 декабря назвал конец первого полугодия 2022 года самым поздним сроком завершения сертификации газопровода «Северный поток-2».

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Российский сенатор уличил Блинкена в незнании истории
Посол России в США высказался о расширении НАТО на Восток
Ветеран спецназа назвал причину беспорядков в Казахстане
Москвичка рассекретила недобросовестных охранников
На Украине назвали главную проблему с газом
В Германии отказались вмешиваться в сертификацию «Северного потока-2»
В Британии подготовили план действий на случай «вторжения» России на Украину
В Госдуме оценили идею продления новогодних каникул
Опубликовано видео с места трагедии в пансионате «Золотой век»
Оценен ущерб от беспорядков в Казахстане
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter