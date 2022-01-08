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В России изменятся сроки оформления паспорта

МВД: с 1 июля срок оформления паспорта в России будет сокращен до 5 дней

Фото: Игорь Иванко / «Коммерсантъ»

Срок оформления российского паспорта с 1 июля будет сокращен до пяти дней вне зависимости от места жительства гражданина и причин замены документа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

«С 1 июля 2022 года новый паспорт будет оформляться в течение пяти рабочих дней независимо от места жительства, пребывания, фактического проживания или обстоятельств его замены», — сообщили в ведомстве.

В МВД уточнили, что такой же срок оформления паспорта будет действовать при введении цифрового формата документа.

В настоящее время срок оформления паспорта составляет 10 дней, если документы поданы по месту жительства, и 30 дней во всех остальных случаях.

Ранее начальник управления по вопросам миграции столичного ГУ МВД России Дмитрий Сергиенко рассказал, в каких ситуациях паспорт гражданина страны становится недействительным. По его словам, документ становится непригодным при нарушении элементов защиты бланка, а также при наличии повреждений, которые нарушают целостность бланка.

Марина Совина
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