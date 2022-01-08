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США заявили о прагматичном подходе в переговорах с Россией

Госдеп: подход США в переговорах с Россией будет прагматичным и нацеленным на результат

Фото: Anton Vaganov / Reuters

США на предстоящих переговорах с Россией будут настаивать на суверенном праве государств самостоятельно определять свою внешнюю и оборонную политику. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепартамента.

По ее словам, подход Вашингтона к этим дискуссиям будет прагматичным и нацеленным на результат. «Мы считаем, что есть сферы, где можно добиться прогресса, если Москва будет реалистична в своих подходах. Но мы не можем быть в этом уверенными», — заявила дипломат. Она отметила, что часть предложений России «нежизнеспособны».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге отказалась комментировать итоги будущих переговоров с Россией. Она подчеркнула, что Белый дом не намерен предсказывать итоги переговоров США и России по проблемам безопасности. Псаки добавила, что уже ранее высказывалась об ожиданиях американской стороны от этого диалога.

10 января начнутся переговоры России и США в Женеве. 12 января состоится встреча Совет Россия — НАТО в Брюсселе, а 13 января — заседание постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Марина Совина
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