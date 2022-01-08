Жителей Казахстана предупредили о провокациях преступников под видом силовиков

Разрозненные группы преступников могут совершать нападения на жителей Казахстана под видом сотрудников силовых ведомств, переодеваясь в их форму. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах республики. Он призвал граждан соблюдать крайнюю осторожность в условиях продолжающейся контртеррористической операции.

«Казахстанцам и в первую очередь жителям Алма-Аты следует сохранять бдительность. Разрозненные группы преступников могут продолжать совершать нападения», — предупредил собеседник агентства.

По словам источника, преступники могут надевать форму сотрудников правоохранительных органов. По словам собеседника РИА Новости, это может делаться как для маскировки, так и для введения в заблуждение мирных жителей, чтобы дискредитировать действия правоохранителей.

В качестве примера он привел участников нападения на СИЗО в Алматинской области, часть которых была одета в военную форму.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин. Стоимость литра выросла с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей). Вскоре экономические требования сменились политическими. Протестующие требовали отставки правительства, проведения новых выборов, а также рассмотрения вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

К среде, 5 января, митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. Президент республики Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к ОДКБ. На подавление выступлений была направлена армия. В республике введен красный уровень террористической опасности.

