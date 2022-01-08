В регионе Казахстана ввели «красный» уровень террористической опасности

В Жамбылской области Казахстана ввели «красный» уровень террористической опасности. Об этом сообщает телеканал «Хабар-24», передает РИА Новости.

«"Красный" уровень террористической угрозы был введен в Жамбылской области Казахстана», — заявили в эфире.

Также в МВД Казахстана заявили, что в регионе задержаны более 90 человек, семь полицейских республики ранены, один погиб. У радикалов были изъяты автоматы, снайперская винтовка, пистолеты и деньги.

Массовые протесты, переросшие в беспорядки, начались в крупных городах Казахстана из-за роста цен на сжиженный газ. Хотя Токаев ввел государственное регулирование цен на топливо и другие продукты, граждане выдвинули политические требования и не закончили выступления против власти. В ответ на захват правительственных зданий Токаев перешел к силовому решению вопроса с протестующими.