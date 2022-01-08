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Жителей Алма-Аты оповестили о начале комендантского часа сиренами

Сирены в Алма-Ате оповестили о начале комендантского часа, граждан просят не покидать дома

Фото: Vladimir Tretyakov / AP

Сирены в казахском городе Алма-Ата оповестили местных жителей о начале комендантского часа. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Казахстан».

Известно, что комендантский час в городах Алматинской области установлен с 20 часов вечера до семи часов утра. Местные власти попросили жителей не покидать свои дома и сохранять спокойствие. Местный Telegram-канал ORDA уточняет, что комендантский час в Алма-Ате действует с 23 до 7 часов.

По сообщениям СМИ, в Алма-Ате прозвучали три сирены и три неразборчивых оповещения. Представители МВД не смогли прокомментировать информацию.

Ранее стало известно, что в пригороде Алма-Аты, в районе трассы Алма-Ата — Бишкек ведутся бои между силовиками и протестующими из Киргизии.

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Николай Чигасов
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