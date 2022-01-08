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Стало известно о боевых действиях в пригороде Алма-Аты

РИА Новости: в пригороде Алма-Аты уже несколько часов идет бой

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Уже несколько часов в пригороде Алма-Аты идет бой. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

Очевидцы из местных жителей передали агентству, что боестолкновение ведется вдоль трассы Алма-Ата — Бишкек, в районе поселка Райымбек. По неподтвержденным данным, перестрелка произошла между казахскими силовиками и гражданами Киргизии, которые пытались прорваться на Родину после разгона митингов.

Ранее стало известно, что посольство России в Нур-Султане открыло кризисный штаб для эвакуации россиян, которые не могут покинуть Казахстан из-за массовых беспорядков. Сейчас ведомство обрабатывает обращения соотечественников и готовит соответствующие документы для организации их выезда.

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Николай Чигасов
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