Стало известно о боевых действиях в пригороде Алма-Аты

Уже несколько часов в пригороде Алма-Аты идет бой. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

Очевидцы из местных жителей передали агентству, что боестолкновение ведется вдоль трассы Алма-Ата — Бишкек, в районе поселка Райымбек. По неподтвержденным данным, перестрелка произошла между казахскими силовиками и гражданами Киргизии, которые пытались прорваться на Родину после разгона митингов.

Ранее стало известно, что посольство России в Нур-Султане открыло кризисный штаб для эвакуации россиян, которые не могут покинуть Казахстан из-за массовых беспорядков. Сейчас ведомство обрабатывает обращения соотечественников и готовит соответствующие документы для организации их выезда.