Полиция в Узбекистане обстреляла автомобиль на пути кортежа президента

В Узбекистане сотрудники ДПС обстреляли автомобиль, пьяный водитель которого, проигнорировав ограничения, оказался на пути следования кортежа президента страны Шавката Мирзиёева. Об этом пишет «Интерфакс».

«Сотрудники применили огнестрельное оружие в установленном порядке по легковому автомобилю Chevrolet Malibu в целях предотвращения возможных тяжелых последствий в результате незаконных действий водителя», — передает пресс-служба МВД Узбекистана.

В сообщении говорится, что полицейские принудительно остановили автомобиль. Его водитель, 46-летний мужчина, в результате стрельбы не пострадал. Однако на него завели уголовное дело по статье «сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг». По ней виновному может грозить до трех лет тюрьмы

Ранее правоохранители Узбекистана раскрыли схему по переправке мигрантов в США. Ее организовали два узбека, которые переправляли свои граждан за границу. В Соединенные Штаты нелегальные мигранты из Узбекистана попадали через Мексику, проследовав по пути от Турции до Латинской Америки.