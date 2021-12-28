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Правоохранители Узбекистана раскрыли схему по переправке мигрантов в США

В Узбекистане пресекли нелегальный бизнес по переправке узбеков в США

Фото: Dasril Roszandi / Globallookpress.com

Двое граждан Узбекистана организовали нелегальный бизнес по переправке соотечественников в США. Узбекам предлагали незаконно проникнуть в Соединенные Штаты Америки через южную границу с Мексикой. Деятельность схемы пресекли правоохранители, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что сначала мигранты летели в Турцию, оттуда — в Боливию, дальше шли с проводниками через Колумбию, другие страны Латинской Америки и наконец попадали в Мексику. Далее узбекам, по всей видимости, предлагалось пересечь южную границу США. При себе нужно было иметь карточку с четырьмя тысячами долларов и отрицательный ПЦР-тест на COVID-19.

Потенциальным иммигрантам нужно было заплатить за услуги — на этом этапе мошенники и попались Службе государственной безопасности (СГБ), которая организовала контрольную закупку. «Сотрудники управления СГБ и УВД Самаркандской области задержали двух жителей Самаркандской области при получении аванса в размере 20 тысяч долларов за услуги по нелегальной отправке двух соотечественников в США», — сообщили правоохранители. Всего у организаторов нашлось 60 копий паспортов граждан Узбекистана.

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3 ноября

В 2021 году Погранично-таможенная служба в Соединенных Штатах задержала рекордное количество нарушителей американо-мексиканской границы. Всего пограничники поймали 1,7 миллиона человек, попытавшихся проникнуть в США незаконным путем. Рост попыток нелегально пересечь южную границу зафиксировали еще в прошлом году, но поток увеличился кратно после инаугурации президента США Джо Байдена.

В декабре российский лидер Владимир Путин оценил число таджиков, живущих в России, в миллион человек. Однако миграционная служба зарегистрировала въезд в страну более двух миллионов граждан Таджикистана.

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Дмитрий Настасьев
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