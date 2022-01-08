В США назвали особое оружие для украинских партизан в случае «вторжения» России

В случае «вторжения» России украинские партизаны могут получить от США ПЗРК Stinger, сообщил Washington Post со ссылкой на источники в администрации президента США Джо Байдена. Такой вариант в Вашингтоне назвали одним из сценариев развития событий.

«Вторжение» российской армии может привести к падению украинского правительства, пишет газета. При этом украинская армия не сравнится с Вооруженными силами России, поэтому в США рассчитывают перейти к поддержке повстанческого движения и поставкам особого оружия для них. Одной из мер поддержки страны станет переброска ракет Stinger, с помощью которых украинские партизаны смогут сбивать российские самолеты и беспилотники.

Утверждается, что при планировании поддержки партизанской войны на Украине чиновники опираются на опыт ведения военных действий в Афганистане и Ираке. Как сообщает WP, в 2003 году во время начала военных действий в Ираке американцы и не думали о предстоящей борьбе с нерегулярными отрядами повстанцев. В администрации Байдена уверены, что российский президент Владимир Путин совершит ту же ошибку, если решит перейти к захвату Украины.

Осенью 2021 года напряженная ситуация в Восточной Европе стала поводом для беспокойства как в Москве и Киеве, так и в Вашингтоне. Американские и украинские политики заявили о скоплении российских вооруженных сил на границах Украины и обвинили Россию в планах военного вторжения. МИД России несколько раз отрицал подобные замыслы, а позже — предложил НАТО и США проекты договоров о гарантиях безопасности в регионе. Переговоры по этой теме между Байденом и Путиным должны пройти 10 января.