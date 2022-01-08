США обвинили Россию в создании угрозы для безопасности Европы

Представитель администрации США заявил, что в последние десятилетия Россия представляет угрозу для безопасности Европы, сообщает РИА Новости.

Накануне начала женевских переговоров сотрудник Белого дома обвинил Россию в создании угрозы для европейской безопасности и назвал ее главным источником таких настроений.

«У нас есть что обозначить из собственных обеспокоенностей. И это имеет критическую важность, поскольку каждый, кто знаком с историей, понимает, что главная угроза европейской безопасности на протяжении последних нескольких десятилетий исходила от России и сил, союзных ей», — подчеркнул сотрудник Белого дома.

Американский чиновник заявил, что Россия дважды вторгалась и оккупировала территории соседних стран, «вмешивалась в мириады выборов, в том числе и наши, использовала химическое оружие для убийств, нарушала фундаментальные соглашения в сфере контроля над вооружениями, такие как ДРСМД» (Договор о ракетах средней и меньшей дальности — ред. «Ленты ру»).

Представитель американской администрации добавил, что в рамках любого серьезного разговора с Россией о европейской безопасности необходимо рассматривать эти «вопросы, которые, естественно, не нашли отражения в российских предложениях».

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности в Европе. В документе утверждается, что Вашингтон не должен создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в состав НАТО. Штатам также не рекомендовали использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и устанавливать с ними двустороннее военное сотрудничество.

10 января начнутся переговоры России и США в Женеве. 12 января пройдет встреча Совет Россия — НАТО в Брюсселе, а 13 января — заседание постоянного совета ОБСЕ в Вене.