Россиянам назвали самые дешевые направления для туризма в январе

В сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip поделились информацией о том, какие направления для туризма больше всего интересуют россиян в январе, а также назвали самые дешевые из них. Об этом сообщает «Газета.ру».

Согласно анализу запросов, чаще всего российские туристы в период с 10 по 31 января планируют авиаперелеты в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург и Уфу. Что касается путешествий на поезде, билеты на них чаще всего ищут жители и гости Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара.

Для москвичей самыми дешевыми вариантами направлений авиапутешествия являются Калуга (от 1200 рублей), Псков (в среднем около 1600 рублей), а также Краснодар и Минеральные Воды (около 1900 рублей). Самые дешевые железнодорожные поездки жители столицы могут совершить в Калугу (530 рублей), в Курск (750 рублей) и Нижний Новгород (850 рублей).

Самые дешевые билеты на самолет для проживающих в Санкт-Петербурге продаются до Москвы (2000 рублей) и Элисты (2100 рублей). На поезде наиболее дешевыми являются билеты до Пскова (730 рублей), Твери (820 рублей), а также до Москвы и Ярославля (950 рублей).

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала о прогнозе для выездного туризма в 2022 году. По ее словам, сейчас уже открыто достаточно стран для восстановления доступного зарубежного туризма, однако по цене доступны только Турция и Египет. «Все остальное дорого», — посетовала она.