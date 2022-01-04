В АТОР назвали условие дешевых зарубежных туров для россиян

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала «Российской газете» о прогнозе для выездного туризма в 2022 году.

По ее словам, сейчас уже открыто достаточно стран для восстановления доступного зарубежного туризма, однако по цене доступны только Турция и Египет. «Все остальное дорого», — посетовала она.

Однако, считает эксперт, в случае возобновления чартерных рейсов для россиян могут подешеветь Кипр или Объединенные Арабские Эмираты. А часть уже открытых стран так и останутся довольно дорогими для путешествий из-за больших расстояний, например, Кубы или Доминиканы.

В декабре стало известно, что за первые девять месяцев 2021 года траты россиян на путешествия по стране достигли 3,12 триллиона рублей — это на 33,5 процента больше, чем за аналогичный период 2020 года. Также выяснилось, что по сравнению с допандемийным 2019 годом расходы на поездки за рубеж сократились на 78 процентов. Так, в 2021 году траты на выездной туризм составили примерно 454 миллиарда рублей. Больше всего россияне потратили денег в Турции (55 миллиардов рублей) и Белоруссии (около 50 миллиардов). На третьем месте разместилась Украина — 29 миллиардов.

Ранее директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь"» Александр Осауленко назвал россиянам способы проверить подлинность тура перед покупкой. По его словам, сперва необходимо убедиться, есть ли рейс в расписании авиакомпании и проверить, действительно ли турфирма, продающая путевки, сотрудничает с авиаперевозчиком — информацию можно найти на сайте авиакомпании.