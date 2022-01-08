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В Британии назвали главную опасность «Силы Сибири-2» для Европы

The Telegraph: «Сила Сибири-2» из Ямала в Китай позволит России выбирать покупателя газа

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Россия сможет позволить себе выбирать покупателя газа после реализации проекта «Сила Сибири-2». Это угрожает энергетической безопасности Европы и увеличит возможности Москвы на мировых энергетических рынках, написали РИА Новости со ссылкой на статью из британского The Telegraph.

Новый газопровод должен соединить месторождения на Ямале с потребителями в Китае, что будет выгодно для обеих сторон и представляет определенную опасность для Европы. «Хотя у Москвы достаточно ресурсов для удовлетворения спроса на обоих рынках, она может отдать предпочтение покупателю, который заплатит за газ большую цену», — рассказал аналитик ICIS Томаш Маржец-Мансер.

Без «Силы Сибири-2» европейские страны являются главными потребителями российского газа из Ямала. В Китай же поставляют голубое топливо из месторождений в Восточной Сибири. Мощность существующего газопровода в Китай — 38 миллиардов кубометров газа в год. «Сила Сибири-2» должна прибавить к возможностям поставок в Азию еще 50 миллиардов кубометров.

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Осенью-зимой 2021 года мировой рынок столкнулся с высокими ценами на газ. Из-за энергетической политики Европейского союза и курса на «зеленые» источники энергии, стоимость тысячи кубометров ископаемого топлива побила исторические рекорды, что неприятно сказалось на тех странах, которые не имели договоров о твердых ценах поставки. Аналитики сходятся в прогнозах роста цен на газ на мировом рынке в долгосрочной перспективе.

Ранее финансист Артем Тузов раскрыл влияния дорогого газ на курс евро и рубля. По его мнению, краткосрочное повышение цен оказывает скорее спекулятивное влияние на валютные курсы.

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Дмитрий Настасьев
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