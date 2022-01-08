На Украине назвали главную проблему с газом

Экономист Юрий Атаманюк в эфире телеканала «Наш» заявил, что проблемы, которые могут грозить Украине с транзитом газа из-за трубопровода «Северный поток-2», были порождены ею самой. Об этом пишет РИА Новости.

«Первый газотранспортный поток [«Ямал — Европа»] в обход Украины начали строить в 1994 году, когда Россия и Германия предложили [Киеву] создать газотранспортный консорциум», — сказал он.

Атаманюк сообщил, что тогда было предложено создать консорциум, который бы объединял поставщика, транзитера и основного потребителя «голубого топлива» в Европе. По его словам, в таком случае это был бы заполненный на 100 процентов газопровод. «Но почему не пошли на это? Потому что воровать же надо, надо было воровать газ из трубы, постоянно об этом были скандалы. Это невозможно без высшего руководства страны. И нужно было воровать деньги из "Нафтогаза", это всегда был бизнес президентов», — подчеркнул он.

Экономист добавил, что в результате другие стороны процесса увидели, что Киев является ненадежным партнером. По его мнению, это и стало причиной строительства транзитных «потоков».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что запуск «Северного потока-2» выгоден не только Европе, но и Украине: благодаря трубопроводу цены на газ снизятся. Глава государства объяснил, что «значительный объем газа российского происхождения» поступает на Украину по ценам европейского рынка. Эффект же «Северного потока-2» для Европы станет ясен сразу после запуска, заявил Путин.