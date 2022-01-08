Захарова оценила законность отправки миссии ОДКБ в Казахстан

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила законность отправки миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстан, заявив, что это произошло на абсолютно законном основании, а реакция США оскорбительная и хамская. Такое мнение она выразила в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Четкая, абсолютно законная реакция на такое же законное обращение. Самое важное: законно избранного президента Казахстана», — сказала Захарова, напомнив, что «никаких вопросов не было» к главе государства.

«Все признали, работали, строили отношения, никаких сомнений нет — это законно избранный президент, законное правительство, которое обратилось к организации, в которой участвует, с просьбой о помощи», — отметила представитель МИД РФ.

Захарова добавила, что только после того, как факты с развитием ситуации сказали о внешних угрозах, казахстанской стороной были задействованы процедуры обращения в ОДКБ.

«Любимый этот тезис [Запада] о том, что некая неправовая история творится, тоже не работает. Поэтому наши западные партнеры мямлят, выставляют себя в абсолютно таком непрофессиональном провальном свете, друг другу противоречат», — отметила она. По ее мнению, западные страны позволяют себе оскорбления из-за «полного бессилия».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал решение властей Казахстана обратиться за помощью к миротворческим силам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для подавления беспорядков в стране. «Тем не менее, один из уроков, преподнесенных нам новейшей историей, заключается в том, что когда к вам домой приходит Россия, то затем порой бывает сложно добиться ее ухода», — сказал Блинкен.