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Зеленский обратился к друзьям в Сенате США из-за «Северного потока-2»

Президент Украины попросил сенаторов в США ввести санкции против «Северного потока-2»

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Украина просит всех своих друзей в Сенате США поддержать закон о защите энергетической безопасности Европы, который позволит ввести широкий пакет санкций против российского газопровода «Северный поток-2». Такое обращение появилось на странице президента республики Владимира Зеленского в Twitter.

Политик поблагодарил двух американских сенаторов республиканца Теда Круза и демократа Чака Шумера за публичную поддержку инициативы.

Само голосование в Сенате должно пройти в пятницу, 14 января. Для принятия законопроекта потребуются голоса 60 парламентариев.

Ранее газета Politico сообщала, что, вероятнее всего, законопроект о санкциях против «Северного потока-2», предложенный Крузом, не будет утвержден. Главной причиной было названо нежелание мешать президенту США Джо Байдену во взаимодействии с Россией. При этом в Республиканской партии заявили, что голосование за поправки будет выиграно «подавляющим большинством».

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Михаил Кириллов
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