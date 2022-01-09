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В Казахстане призвали приостановить торги на товарных биржах

Биржевой комитет Казахстана рекомендует приостановить торги на биржах до стабилизации

Фото: Pixabay

Биржевой комитет при Агентстве по защите и развитию конкуренции (АЗРК) Казахстана призвал приостановить торги на товарных биржах страны до стабилизации ситуации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу АЗРК.

Отмечается, что в комитете 8 января прошло заочное заседание. Вопрос возобновления торгов будет рассмотрен после окончательного урегулирования происходящего в республике.

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«С учетом ввода режима чрезвычайного положения в стране и временного регулирования цен на отдельные биржевые товары Биржевым комитетом рекомендовано приостановить биржевые торги на товарных биржах», — подчеркнули в пресс-службе АЗРК.

Ранее Национальная палата предпринимателей Казахстана «Атамекен» подсчитала сумму ущерба от протестов в стране, переросших в массовые беспорядки. Отмечается, что общая сумма ущерба, по приблизительным подсчетам, превысила 92,3 миллиарда тенге или 212 миллионов долларов, из них 90,7 миллиарда тенге в Алма-Ате.

Марина Совина
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