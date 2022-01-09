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Подсчитана сумма ущерба от протестов в Казахстане

Нацпалата предпринимателей Казахстана: сумма ущерба от беспорядков превысила $212 млн

Фото: Василий Крестьянинов/ РИА Новости

Национальная палата предпринимателей Казахстана «Атамекен» подсчитала сумму ущерба от протестов в стране, переросших в массовые беспорядки. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что общая сумма ущерба, по приблизительным подсчетам, превысила 92,3 миллиарда тенге или 212 миллионов долларов, из них 90,7 миллиарда тенге в Алма-Ате.

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Ранее стало известно, что число задержанных во время протестов в Казахстане превысило пять тысяч человек. В МВД республики уточнили количество — оно составляет 5135 участников беспорядков.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на газ для машин. Стоимость литра выросла с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей). Вскоре экономические требования сменились политическими. Протестующие требовали отставки правительства, проведения новых выборов, а также рассмотрения вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

Марина Совина
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