Подсчитана сумма ущерба от протестов в Казахстане

Национальная палата предпринимателей Казахстана «Атамекен» подсчитала сумму ущерба от протестов в стране, переросших в массовые беспорядки. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что общая сумма ущерба, по приблизительным подсчетам, превысила 92,3 миллиарда тенге или 212 миллионов долларов, из них 90,7 миллиарда тенге в Алма-Ате.

Ранее стало известно, что число задержанных во время протестов в Казахстане превысило пять тысяч человек. В МВД республики уточнили количество — оно составляет 5135 участников беспорядков.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на газ для машин. Стоимость литра выросла с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей). Вскоре экономические требования сменились политическими. Протестующие требовали отставки правительства, проведения новых выборов, а также рассмотрения вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

