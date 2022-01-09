Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Число задержанных во время протестов в Казахстане превысило пять тысяч

МВД Казахстана: число задержанных во время беспорядков увеличилось до 5135 человек

Фото: Василий Крестьянинов/ РИА Новости

Число задержанных во время протестов в Казахстане превысило пять тысяч человек. Об этом сообщает МВД республики, передает РИА Новости.

В ведомстве уточнили точное количество задержанных, в настоящее время оно составляет 5135 участников беспорядков.

Материалы по теме:
Тотальный хаос. Трупы на улицах, горящие дома и иностранные войска — что происходит в охваченном протестами Казахстане
Тотальный хаос.Трупы на улицах, горящие дома и иностранные войска — что происходит в охваченном протестами Казахстане
Вчера
«Показать власти кузькину мать» Почему стабильный Казахстан охватили массовые протесты и чем они угрожают России?
«Показать власти кузькину мать»Почему стабильный Казахстан охватили массовые протесты и чем они угрожают России?
6 января

Ранее МВД Казахстана сообщало, что полиция республики задержала более 4,4 тысячи человек, принимавших участие в беспорядках в разных регионах страны. В ведомстве уточнили, что число задержанных составляет 4404. Отмечалось, что сотрудники правоохранительных органов продолжают искать и задерживать участников массовых протестов.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на газ для машин. Стоимость литра выросла с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей). Вскоре экономические требования сменились политическими. Протестующие требовали отставки правительства, проведения новых выборов, а также рассмотрения вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США решили наложить эмбарго на Россию по аналогии с Кубой и КНДР
Психолог дал советы для легкого возвращения к работе после праздников
Известный российский музыкант предложил новый гимн для Москвы
Число задержанных во время протестов в Казахстане превысило пять тысяч
Полиция США недооценила угрозы перед штурмом Капитолия
Российские миротворцы начали охранять важные объекты в Казахстане
Психологи дали советы по преодолению разочарований от новогодних ожиданий
Россияне не поверили читающим книги в московском метро
России предсказали судьбу продовольственной сверхдержавы
Улицы Байконура начала патрулировать российская бронетехника
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter