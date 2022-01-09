Число задержанных во время протестов в Казахстане превысило пять тысяч человек. Об этом сообщает МВД республики, передает РИА Новости.

В ведомстве уточнили точное количество задержанных, в настоящее время оно составляет 5135 участников беспорядков.

Ранее МВД Казахстана сообщало, что полиция республики задержала более 4,4 тысячи человек, принимавших участие в беспорядках в разных регионах страны. В ведомстве уточнили, что число задержанных составляет 4404. Отмечалось, что сотрудники правоохранительных органов продолжают искать и задерживать участников массовых протестов.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на газ для машин. Стоимость литра выросла с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей). Вскоре экономические требования сменились политическими. Протестующие требовали отставки правительства, проведения новых выборов, а также рассмотрения вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

