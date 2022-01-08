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МВД Казахстана уточнило число задержанных участников протестов

МВД Казахстана сообщило о задержании более 4,4 тысячи участников беспорядков

Фото: Turar Kazangapov / Reuters

Полиция Казахстана задержала более 4,4 тысячи человек, принимавших участие в беспорядках в разных регионах страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД республики.

В ведомстве уточнили, что число задержанных составляет 4404. Сотрудники правоохранительных органов продолжают искать и задерживать участников массовых протестов.

В пятницу, 7 января, стало известно, что все здания государственных органов власти Казахстана взяты под контроль властей. Патрульная полиция обеспечивает общественный порядок, строевые подразделения функционируют в штатном режиме. Также работает служба «102», на пульт дежурных в среднем за сутки поступает более 1200 звонков.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на газ для машин. Стоимость литра выросла с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей). Вскоре экономические требования сменились политическими. Протестующие требовали отставки правительства, проведения новых выборов, а также рассмотрения вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

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Варвара Кошечкина
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