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США пообещали Европе дать жесткий ответ на «российскую агрессию» на Украине

Глава евродипломатии Боррель и госсекретарь США Блинкен обсудили ситуацию вокруг Украины
Энтони Блинкен и Жозеп Боррель

Энтони Блинкен и Жозеп Боррель. Фото: Xinhua/ Globallookpress.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен и верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг Украины в преддверии переговоров с Россией по безопасности. Об этом сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, передает ТАСС.

Блинкен пообещал главе евродипломатии дать жесткий ответ на «российскую агрессию» на Украине. Он подчеркнул важность координации действий в поддержку суверенитета и территориальной целостности этого государства.

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Госсекретарь и Боррель подчеркнули, что любые дискуссии по европейской безопасности будут проходить при координации с Евросоюзом и его участии. Стороны также обсудили сотрудничество между Евросоюзом и Соединенными Штатами и конфликт Литвы и Китая.

Ранее Евросоюз потребовал себе место за столом предстоящих переговоров России с США и НАТО по гарантиям безопасности. Так, представители ЕС оказались недовольны форматом переговоров, который не предполагает участия Евросоюза в процессе обсуждения будущего взаимодействия с НАТО и приоритетов оборонной политики.

Марина Совина
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