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Евросоюз потребовал себе место за столом переговоров России с США и НАТО

FT: Евросоюз добивается участия в переговорах РФ с США и НАТО по гарантиям безопасности

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Евросоюз потребовал себе место за столом предстоящих переговоров России с США и НАТО по гарантиям безопасности. Об этом сообщает «Financial Times» (FT) со ссылкой на источник среди высокопоставленных чиновников.

Так, представители ЕС оказались недовольны форматом переговоров, который не предполагает участия Евросоюза в процессе обсуждения будущего взаимодействия с НАТО и приоритетов оборонной политики.

«ЕС не может быть нейтральным наблюдателем на этих переговорах, если Россия действительно хочет обсуждать европейскую архитектуру безопасности», — отметил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров РФ с НАТО и США о гарантиях безопасности в Европе. В документе, в частности говорится, что Вашингтон не должнен создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО. США также не рекомендовали использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество. Переговоры по стратегической стабильности и вопросам безопасности начнутся в Женеве 10 января.

Марина Совина
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