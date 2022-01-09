Блиновская объявила об уходе из «Марафона желаний» после интервью Собчак

Блогерша Елена Блиновская объявила в своем Instagram об уходе из «Марафона желаний». Она опубликовала заявление после интервью журналистке Ксении Собчак.

«Я на пике, и мой курс сейчас не собирается сворачивать обороты. Но я уже чувствую, что эта миссия меня отпускает, и в течение следующего года все, что я делаю, трансформируется как минимум в то... что я в этом не буду присутствовать. Как будет еще точнее, я не знаю», — написала Блиновская.

Она отметила, что «марафоны останутся», но будут жить без ее энергии «здесь и сейчас».

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«В начале следующего года я запускаю последний массовый продукт, и к концу 2021 закрываю свою энергию для этого дела», — заявила Блиновская и добавила, что пост был написан и опубликован в ноябре 2020 года.

Ранее Блиновская пригрозила «плюнуть в рожу» Собчак во время интервью.