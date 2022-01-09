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Посол России в Казахстане пригрозил желающим «укусить» друзей Москвы

Посол России в Казахстане Бородавкин: кто попробует нас укусить, останется без зубов
Алексей Бородавкин

Алексей Бородавкин. Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Посол России в Казахстане Алексей Бородавкин в интервью ТАСС пригрозил всем желающим «укусить» друзей Москвы.

Дипломат заявил, что в Казахстане произошла вылазка боевиков, нацеленная на обрушение внутриполитической устойчивости в республике и долгосрочную дестабилизацию на южных границах России. По его мнению, недруги Казахстана воспользовались «ошибкой с повышением цен на газовое моторное топливо» и развязали «бандитско-террористическую агрессию».

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Бородавкин уверен, что в этом участвовали враждебные силы извне, но «замыслам заговорщиков не суждено было сбыться». Он назвал это уроком для всех, кто «посмеет посягнуть на свободу и безопасность друзей России». «Нашим недругам не стоит искушать судьбу. Россия сейчас — не Россия 90-х. Те, кто попробует нас и наших друзей укусить, останутся без зубов», — добавил он.

В начале января в Казахстане начались массовые протесты, переросшие в беспорядки. По официальным данным, погибли 164 человека. Протестующие потребовали ухода из политики бывшего президента Нурсултана Назарбаева. Власти Казахстана назвали участников протестов террористами и обратились за помощью в ОДКБ.

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Алевтина Запольская
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