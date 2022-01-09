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В Казахстане в ходе беспорядков погибли 164 человека

В Казахстане за время беспорядков погибли 164 человека, в том числе 103 — в Алма-Ате

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

В Казахстане за время беспорядков погибли 164 человека, передает Telegram-канал «Sputnik Казахстан».

В Алма-Ате погибли 103 человека, в том числе двое детей, в Кызылординской области — 21 человек, в Жамбылской — 10 человек, в Алматинской — восемь.

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6 января

В начале января в Казахстане из-за повышения цены на сжиженный газ вспыхнули массовые протесты, которые переросли в беспорядки. Участники акций выдвинули политические требования, в том числе об уходе из политики бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

Наиболее значительные столкновения с силовиками произошли в Алма-Ате. В разных регионах участники беспорядков захватили и подожгли несколько правительственных зданий.

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал протестующих террористами.

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София Сарджвеладзе
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