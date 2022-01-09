В ЕС заявили о тесной связи европейской безопасности с ситуацией на Украине

Европейская безопасность тесно связана с ситуацией на Украине. Такое мнение высказал глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель в своем блоге.

Глава евродипломатии заявил, что в Европе «не может быть безопасности без безопасности на Украине». «Любая дискуссия по Украине (с Россией в рамках обсуждения безопасности — прим. «Ленты.ру») требует присутствия Украины за столом переговоров», — написал он.

Боррель также высказался о грядущих переговорах и заявил, что российская сторона якобы намеренно не упомянула ЕС в представленных в декабре 2021 года проектах договоров о гарантиях безопасности в Европе. По его словам, Москва хочет повернуть время вспять и вернуться к системе, наблюдаемой в годы холодной войны. «Предложенные проекты договоров отражают позицию российских властей, стремящихся повернуть вспять эволюцию, имевшую место с 1990 года, в ущерб европейскому единству и в нарушение независимости и суверенитета бывших советских республик», — подчеркнул дипломат.

Ранее сообщалось, что российская межведомственная делегация прибыла в швейцарскую Женеву для переговоров с США по гарантиям безопасности. Известно, что встреча пройдет в городе 9-10 января. После переговоров состоится заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе и консультации в Вене на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

В середине декабря 2021 года МИД России опубликовал проекты договоров РФ с НАТО и США о гарантиях безопасности в Европе. В документе, в частности, говорится, что Вашингтон не должен создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО. США также не рекомендовали использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.