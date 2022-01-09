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Делегация России прибыла в Женеву на переговоры с США

МИД: российская делегация прибыла в Женеву на переговоры с США по гарантиям безопасности

Кадр: телеграм-канал «МИД России»

Российская межведомственная делегация прибыла в швейцарскую Женеву для переговоров с США по гарантиям безопасности. Встреча пройдет в городе 9-10 января. Об этом Министерство иностранных дел (МИД) России сообщило в своем Telegram-канале.

«Российская межведомственная делегация, возглавляемая заместителем министра иностранных дел России С.А. Рябковым, прибыла в Женеву для участия в российско-американских переговорах по гарантиям безопасности», — говорится в сообщении.

Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в передаче «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», первый раунд российско-американских переговоров запланирован на вечер 9 января.

Ранее Рябков назвал возможным сценарий, при котором переговоры с представителями США в Женеве по гарантиям безопасности ограничатся одной встречей. «И у американцев, особенно у их группы поддержки в лице других натовских стран, не должно быть никаких иллюзий на этот счет», — подчеркнул замглавы МИД России.

После переговоров состоится заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе и консультации в Вене на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

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Варвара Кошечкина
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