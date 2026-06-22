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09:01, 22 июня 2026Путешествия

Экс-стюардесса стала моделью OnlyFans и созналась в сексе в кабине пилотов

The Sun: Стюардесса занялась сексом с пилотом в кабине пассажирского самолета на рейсе
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Marko Aliaksandr / Shutterstock / Fotodom

Экс-стюардесса созналась, что занялась сексом в кабине пилотов с членом экипажа во время выполнения пассажирского рейса. О своем опыте бывшая бортпроводница рассказала газете The Sun.

34-летняя Эбби Роуз после работы в авиации стала моделью OnlyFans и заявила, что интимная близость в небе между сотрудниками авиакомпаний происходила постоянно. По ее словам, у пилотов «очень большое эго» и сильное сексуальное влечение.

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Роуз отметила, что в рубке всегда должны находиться оба пилота, однако когда один уходил в туалет, коллега, с которым она встречалась, приглашал ее к себе. «Это было веселое, спонтанное действие, длившееся всего несколько минут. Самолет в основном летает сам по себе, поэтому ему нужно было лишь подавать коды, чтобы отслеживать полет. Он мог делать это, пока был занят мной», — сказала девушка.

Она подчеркнула, что пилот продолжал выполнять свою работу, поэтому все было «очень безопасно». Также Роуз поделилась наблюдением, что бортпроводницы регулярно занимаются «всякими непристойностями» в кабине лайнеров. «Я почти уверена, что он предупредил командира воздушного судна, что должно произойти, чтобы дать нам дополнительное время. Все произошло довольно поспешно», — заключила собеседница.

Ранее пьяная стюардесса предложила сотруднику отеля потрогать «свои прелести» в обмен на вино. Инцидент произошел после того, как четыре члена экипажа начали распивать спиртные напитки вечером после работы на последнем рейсе из Лондона.

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