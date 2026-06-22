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09:00, 22 июня 2026Силовые структуры

Гид ответил за нападение медведя на российскую туристку

На Камчатке суд приговорил гида за нападение медведя на туристку
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

На Камчатке суд приговорил к полутора годам принудительных работ гида за организацию похода, во время которого на туристку напал медведь. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Пять процентов его заработка будет удерживаться в доход государства. С мужчины также взыскали более миллиона рублей в пользу потерпевшей в счет компенсации морального вреда. Его признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В июле 2025 года фигурант привел группу из 18 человек в район Мутновской ГеоЭС. На протяжении двух дней туристы наблюдали медведей, бродящих рядом с лагерем, а один из зверей повредил палатку. Четверо участников, испугавшись, вернулись в Петропавловск-Камчатский.

По версии следствия, гид пренебрег рисками и продолжил маршрут. В один из вечеров он ушел с частью группы к ГеоЭС, а в это время на туристку из Саратова, оставшуюся в палатке, напал медведь. Женщина получила травмы, которые квалифицировались как тяжкий вред здоровью.

Ранее в Индии медведь напал на трех женщин за полчаса на территории союзной территории Джамму и Кашмир.

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