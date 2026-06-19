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Из жизни
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20:13, 19 июня 2026Из жизни

Медведь покалечил трех женщин из двух деревень за полчаса

В Индии медведь напал на трех женщин на полчаса
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Waseem Andrabi / Hindustan Times via Getty Images

В Индии медведь напал на трех женщин за полчаса на территории союзной территории Джамму и Кашмир. Об этом сообщает Daily Excelsior.

Инциденты произошли 18 июня в округе Пунч. Сначала хищник напал на 26-летнюю Назиру Ахтер, которая работала в поле около дома в деревне Чхамбер. Примерно через полчаса тот же медведь покалечил двух женщин около соседней деревни Бедар Баган.

Две пострадавшие получили тяжелые травмы. В частности, одной из них медведь серьезно повредил лицо. Женщину перевели из районной больницы в клинику города Сринагар. Удалось ли выследить агрессивного медведя, не сообщается.

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