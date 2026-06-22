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09:04, 22 июня 2026Спорт

Салах прокомментировал историческую победу сборной Египта на ЧМ-2026

Салах назвал победу сборной Египта над Новой Зеландией историческим достижением
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Anne-Marie Sorvin / Reuters

Капитан сборной Египта Мохамед Салах прокомментировал историческую победу команды над Новой Зеландией на чемпионате мира (ЧМ) 2026 года. Об этом сообщается на сайте ФИФА.

По словам футболиста, он не может выразить эмоции словами. «Это огромное достижение для всех игроков и персонала. Поэтому, надеюсь, мы сможем продолжать в том же духе в группе», — заявил Салах.

Матч прошел в ночь на 22 июня, и завершился со счетом 3:1 в пользу сборной Египта. Салах забил один из мячей команды.

Египет выиграл первый матч в финальной части мундиаля в своей истории. Африканцы завоевали право сыграть на ЧМ в четвертый раз.

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