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09:04, 22 июня 2026Экономика

Страна БРИКС захотела использовать нацвалюты в платежах с Россией

Дос Сантос: Бразилия хотела бы использовать нацвалюты в платежах с Россией
Вячеслав Агапов

Фото: Andrzej Rostek / Shutterstock / Fotodom

Бразилия хотела бы использовать нацвалюты в платежах с Россией. Об этом заявил посол страны БРИКС Сержио Родригес дос Сантос, его слова приводит РИА Новости

По словам дипломата, осложняет решение этого вопроса дисбаланс в торговле двух государств. Чтобы начать торговать с использованием национальных валют, нужно его выровнять.

В настоящий момент у меня нет информации об использовании нацвалют в двусторонних платежах между Бразилией и Россией, но это наша цель, — пояснил дос Сантос.

В начале июня власти США заявили о планах обложить 25-процентным тарифом некоторые бразильские товары. В Вашингтоне заявили, что Бразилия ведет недобросовестную торговую политику. Речь идет о таких вопросах, как цифровая торговля и электронные платежные услуги, защита интеллектуальной собственности, доступ к рынку этанола и так далее. В Белом доме считают, что данная страна БРИКС делает необоснованные шаги и создает препятствия для американской торговли.

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