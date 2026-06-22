Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:02, 22 июня 2026Наука и техника

Раскрыта опасность частого выключения смартфона

BGR: Регулярное включение и выключение смартфона связали с опасностью поломки
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: LittlePigPower / Shutterstock / Fotodom

Регулярное включение и выключение смартфона может стать причиной ранней поломки аппарата. Об этом сообщает издание BGR.

Журналисты медиа заявили, что у некоторых пользователей есть привычка часто выключать телефон — особенно, перед сном. Авторы портала объяснили, что такой порядок может навредить устройству и пользователю и раскрыли опасность этой привычки.

По словам специалистов, современные гаджеты рассчитаны на постоянную работу в течение многих дней подряд. Для того, чтобы девайсы проработали как можно дольше, их не нужно отключать во время неиспользования. При этом телефон при повторном включении потребляет значительное количество ресурсов и испытывает повышенную нагрузку.

Также авторы напомнили, что, в случае опасности, телефоном можно будет воспользоваться, чтобы вызвать помощь. Они объяснили, что если аппарат отключен, то на его включение потребуется некоторое время. Тем пользователям, которые не хотят, чтобы звонки и уведомления с устройства отвлекали их от отдыха, посоветовали переводить девайс в бесшумный режим или включать настройку «Не беспокоить».

В начале июня журналисты издания GizmoChina заявили, что производители самых дешевых смартфонов ради экономии начнут ухудшать характеристики устройств. Причиной назвали дефицит оперативной памяти на рынке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «На рубеже 2030 года». В МИД заявили о подготовке НАТО к военному столкновению с Россией

    Мужчина женился после трех дней знакомства с невестой и через неделю очень пожалел об этом

    Женщина нашла необычный способ высушить волосы и взорвала интернет

    Известного комика арестовали за уклонение от уплаты налогов

    В ЕС возникла неразбериха из-за обсуждения переговоров с Россией

    Салах прокомментировал историческую победу сборной Египта на ЧМ-2026

    Страна БРИКС захотела использовать нацвалюты в платежах с Россией

    Раскрыта опасность частого выключения смартфона

    Экс-стюардесса стала моделью OnlyFans и созналась в сексе в кабине пилотов

    Гид ответил за нападение медведя на российскую туристку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok