МИД России назвал возможный сценарий переговоров с США

Замглавы министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Рябков назвал возможным сценарий, при котором переговоры с представителями США в Женеве по гарантиям безопасности ограничатся одной встречей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я ничего не могу исключать. Это вполне возможный сценарий. И у американцев, особенно у их группы поддержки в лице других НАТОвских стран, не должно быть никаких иллюзий на этот счет», — ответил Рябков на вопрос, могут ли переговоры ограничиться одной встречей, если США не проявят интерес.

Ранее Рябков заявил, что Россия не намерена идти на односторонние уступки, которых ждут в США. По его словам, Москва разочарована сигналами из Вашингтона и Брюсселя, которые поступают накануне консультаций.

«Они отражают непонимание того, что нужно нам. А нам нужны юридические гарантии, правовые гарантии нерасширения НАТО дальше, ликвидации всего того, что альянс насоздавал, движимый антироссийскими фобиями», — пояснил замглавы МИД.

9-10 января в Женеве состоятся российско-американские консультации. Затем намечено заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе и консультации в Вене на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).