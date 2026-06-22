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09:05, 22 июня 2026Интернет и СМИ

Известного комика арестовали за уклонение от уплаты налогов

Американский комик Карлос Менсиа был арестован за уклонение от уплаты налогов
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: k66 / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Известный американский стендап-комик Карлос Менсиа (настоящее имя — Нед Арнел Холнесс) арестован за уклонение от уплаты налогов. Об этом пишет NBC News.

По версии обвинения, Менсиа не платил налоги с 2019 по 2024 год. Утверждается, что он задолжал налоговой порядка 300 тысяч долларов (22 миллиона рублей по текущему курсу). В случае признания виновным комику могут назначить до 11 лет лишения свободы.

Окружной прокурор Лос-Анджелеса Нейтин Хохман назвал юмориста одним из самых крупных нарушителей налогового законодательства в штате Калифорния. Он уточнил, что до 2019 года Менсиа исправно платил налоги. Впоследствии, по словам прокурора, комику направляли уведомления о неуплаченных налогах, однако тот на них не реагировал.

Ранее сообщалось, что комик и участник британской версии телешоу Saturday Night Live («Субботним вечером в прямом эфире») Пэдди Янг попал в больницу из-за инцидента с мечом. Он рассказал, что сильно порезал палец и повредил сухожилие.

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