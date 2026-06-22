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09:04, 22 июня 2026Мир

В ЕС возникла неразбериха из-за обсуждения переговоров с Россией

Politico: Неразбериха вокруг переговоров с Россией указала на ошибки Кошты
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Антониу Кошта

Антониу Кошта. Фото: Yves Herman / Reuters

Из-за обсуждений возможных переговоров с Россией в Европейском союзе (ЕС) возникла неразбериха, указавшая на ошибки главы Евросовета Антониу Кошты. Об этом пишет Politico со ссылкой на источник.

По данным издания, споры о том, кто должен представлять ЕС в переговорах с Россией, затянулись настолько, что лидеры опоздали на ужин на два часа и были вынуждены перенести запланированную дискуссию о Китае.

«Из-за неразберихи стало очевидно, что Кошта не справляется со своими обязанностями: он не смог собрать глав правительств стран блока и обеспечить достаточное количество времени для обсуждения различных вопросов повестки дня», — утверждается в публикации со ссылкой на неназванного дипломата.

Ранее Кошта заявил, что Евросоюз хочет восстановить канал связи с Россией для обмена позициями. При этом, по его словам, объединение не стремится к роли посредника.

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