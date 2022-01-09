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Полиция США недооценила угрозы перед штурмом Капитолия

Правоохранительные органы США считали маловероятными риски перед штурмом Капитолия

Фото: David Dee Delgado / Reuters

Правоохранительные органы США считали крайне маловероятными и невозможными акты неповиновения граждан и насилия за несколько дней перед штурмом Капитолия 6 января 2021 года. Об этом пишет агентство AP со ссылкой на официальные отчеты полиции.

По данным отчетов, которые были составлены полицией Капитолия 4, 5 и 6 января 2021 года, правоохранительные органы недооценили риски, которые могли бы повлечь за собой собрания 6 января, назвав их отдаленными, невозможными и маловероятными.

По данным агентства, эти данные говорят о том, что правоохранительные органы недооценивали возможную угрозу, несмотря на имеющиеся сведения о предстоящих собраниях.

Штурм здания Капитолия состоялся 6 января 2021 года в ходе митинга сторонников экс-президента США Дональда Трампа, не признавших итоги ноябрьского голосования, по результатам которого следующим главой государства избрали демократа Джо Байдена. Протесты привели к масштабным столкновениям с полицией. Пять человек погибли, десятки были задержаны.

Марина Совина
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