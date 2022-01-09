В Совфеде ответили на заявление Борреля об участии Киева в переговорах с Россией
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что вопросы безопасности Россия будет обсуждать со странами НАТО. Об этом он сообщил в разговоре с Russia Today.
Так сенатор отреагировал на слова верховного представителя Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что переговоры с Россией требуют участия Киева. При этом он добавил, что ни Россия, ни США, ни НАТО не анонсировали участие Украины в каких-либо переговорах.
По мнению Джабарова, глава евродипломатии «все время пытается лезть в вопросы безопасности». «Господин Боррель, по-моему, перепутал свою должность. Он занимается Европейским союзом. Там в основном вопросы политические и экономические», — отметил он.
Ранее в своем блоге Боррель подчеркнул, что в Европе «не может быть безопасности без безопасности на Украине». Он также высказался о грядущих переговорах и заявил, что российская сторона якобы намеренно не упомянула ЕС в представленных в декабре 2021 года проектах договоров о гарантиях безопасности в Европе.