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В Совфеде ответили на заявление Борреля об участии Киева в переговорах с Россией

Сенатор Джабаров: вопросы безопасности Россия будет обсуждать со странами НАТО
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Kenzo Tribouillard / Pool / Reuters

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что вопросы безопасности Россия будет обсуждать со странами НАТО. Об этом он сообщил в разговоре с Russia Today.

Так сенатор отреагировал на слова верховного представителя Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что переговоры с Россией требуют участия Киева. При этом он добавил, что ни Россия, ни США, ни НАТО не анонсировали участие Украины в каких-либо переговорах.

По мнению Джабарова, глава евродипломатии «все время пытается лезть в вопросы безопасности». «Господин Боррель, по-моему, перепутал свою должность. Он занимается Европейским союзом. Там в основном вопросы политические и экономические», — отметил он.

Ранее в своем блоге Боррель подчеркнул, что в Европе «не может быть безопасности без безопасности на Украине». Он также высказался о грядущих переговорах и заявил, что российская сторона якобы намеренно не упомянула ЕС в представленных в декабре 2021 года проектах договоров о гарантиях безопасности в Европе.

Ксения Назарова
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