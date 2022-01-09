Власти Казахстана удалили сообщение о 164 погибших

Министерство здравоохранения Казахстана удалило сообщение о 164 погибших в ходе беспорядков в республике. Об этом сообщает Telegram-канал ORDA.

В минздраве заявили, что не давали эти данные, ранее появившаяся информация не соответствует действительности. В свою очередь, в министерстве информации и общественного развития объяснили, что сообщение властей о числе жертв было технической ошибкой.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что дал приказ открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения. «За рубежом высказывают призывы к сторонам провести переговоры для мирного решения проблем. Какая глупость! Какие могут быть переговоры с преступниками, с бандитами? Их нужно уничтожать. Это будет сделано в ближайшее время», — пообещал он.

Протесты в республике начались 2 января из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, рассмотрение вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева. Токаев назвал протестующих террористами. По его просьбе в Казахстан вошли силы Организации Договора о коллективной безопасности.