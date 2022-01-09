США допустили восстановление договоренностей о ракетах в Европе

Госсекретарь США Энтони Блинкен допустил восстановление договоренностей о ракетах средней и меньшей дальности в Европе в рамках переговоров с Россией, передает ТАСС.

По словам Блинкена, эти договоренности «разрешали озабоченность с обеих сторон». «У нас было соглашение. Предыдущая администрация [США] из него вышла. Есть основания это возобновить», — сказал госсекретарь.

Ранее Блинкен заявил, что в Вашингтоне не ждут прорывов от предстоящих переговоров с Россией по безопасности.

Российско-американские консультации будут проходить в Женеве 9-10 января. Затем намечено заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе и консультации в Вене на площадке ОБСЕ.