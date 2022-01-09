Прилетевшая из Казахстана рассказала о «телах в каждом дворе»

Прилетевшая из Казахстана Мария, рассказала в беседе с РЕН ТВ, что в столице республики ситуация спокойная, но в Алма-Ате все гораздо хуже.

По ее словам, жители Алма-Аты рассказали, что тела погромщиков и экстремистов лежат едва ли не в каждом дворе. «Мне ученики, друзья рассказывают — там тела в каждом дворе», — сказала собеседница телеканала.

Также она отметила, что покинуть страну можно, но очень сложно: билетов слишком мало. «Я буквально в прямом смысле выбежала из душа мокрая, купила последний билет, запрыгнула в последний вагон, и теперь я чудом здесь», — призналась она.

Другой пассажир рейса, который в момент начала массовых беспорядков находился в Караганде, заявил, что в городе массовых протестов не наблюдалось, там все было достаточно тихо. «Продукты в магазинах есть. Там введен комендантский час, другие запреты, блокпосты порядок поддерживают», — отметил он, добавив, что в Алма-Ате, по рассказам его знакомых, ситуация тоже уже улучшается.

8 января 25 граждан России смогли покинуть город на самолетах Министерства обороны России. Россияне прибыли в Казахстан на новогодние праздники с планом отдохнуть на одном из горнолыжных курортов республики. Однако из-за начавшихся в стране протестов и беспорядков граждане вынуждены были оставаться в отеле, и не могли даже покинуть Казахстан.