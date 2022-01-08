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Из Казахстана вывезли российских туристов

Российские граждане покинули Казахстан на самолетах Министерства обороны

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

В отсутствие гражданского авиасообщения в Алма-Ате российских туристов вывезли из Казахстана силами военных России. 25 граждан смогли покинуть город на самолетах Министерства обороны России, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил с аэродрома Жетыген (военный аэродром недалеко от Алма-Аты — прим. "Ленты.ру") в Москву 25 российских граждан из Алма-Аты, находившихся в республике в туристической поездке», — заявили российские военные.

Россияне прибыли в Казахстан на новогодние праздники с планом отдохнуть на одном из горнолыжных курортов республики. Однако из-за начавшихся в стране протестов и беспорядков граждане вынуждены были оставаться в отеле, и не могли даже покинуть Казахстан — международный аэропорт Алма-Аты прекратил авиасообщение. С просьбой о помощи они обратились к российским миротворцам, которые недавно вошли в республику.

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Дмитрий Настасьев
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