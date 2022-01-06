Россиян в Казахстане призвали укрыться с запасами продовольствия

МИД РФ на фоне ситуации в Казахстане и введением комендантского часа призвал россиян в стране укрыться в домах и гостиницах с запасами продовольствия и еды. Об этом говорится в комментарии департамента ситуационно-кризисный центр ведомства, передает РИА Новости.

В министерстве напомнили, что сейчас в Казахстане режим чрезвычайного положения и комендантский час (23:00-07:00). «Вновь рекомендуем российским гражданам соблюдать осторожность, избегать мест скопления людей, укрыться в гостиницах/домах, обеспечить запасы продуктов и воды, следить за событиями, сообщениями загранучреждений и МИД РФ», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в российском МИД отреагировали на протесты в городах Казахстана и призвали к мирному урегулированию ситуации. Отмечается, что обстановка вокруг российских дипломатических и консульских миссий остается спокойной. Среди находящихся в Казахстане россиян нет пострадавших.

В среду, 5 января, на всей территории Казахстана ввели режим чрезвычайного положения. В воскресенье, 2 января, начались протесты из-за роста цен на топливо. Позже митингующие вступили в прямые столкновения с полицией.